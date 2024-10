La Polizia di Stato partecipa alla "Notte Europea dei Ricercatori 2024" "Presente personale del Laboratorio di Genetica Forense"

Nella splendida cornice della Villa Comunale di Salerno si è svolto ieri l’evento “La Notte Europea dei Ricercatori 2024” organizzato dall’Università degli Studi di Salerno nell’ambito del progetto STREETS2 al quale ha partecipato anche la Polizia di Stato.

Durante l’evento, infatti, è stato possibile visitare gli stand del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica presso cui era presente personale della Sezione Indagini Chimiche specializzato negli esami delle sostanze stupefacenti e nell'evidenziazione delle impronte latenti mediante metodologia chimica.

Era inoltre presente personale del Laboratorio di Genetica Forense che ha illustrato caratteristiche e funzionamento della Banca Dati DNA e la responsabile della Sezione “Falso documentale”, che ha mostrato come individuare banconote e documenti di

riconoscimento falsi o contraffatti.

A cura del Personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Salerno è stata realizzata una scena del crimine (omicidio al campeggio), illustrando inoltre ai visitatori le attività di ricerca e individuazione delle tracce (balistica, impronte e DNA), volte alla ricostruzione degli eventi delittuosi e all'identificazione dei responsabili.

Tanta la curiosità suscitata nei visitatori, per una specialità della Polizia di Stato in continua evoluzione, che sviluppa e pone in essere metodologie di investigazioni tecniche sempre più innovative ed estremamente efficaci.