Inchiesta Alfieri, Cerruti (Noi Moderati): "Verità e chiarezza per Capaccio" Messaggio lanciato nel corso del banchetto di tesseramento organizzato

Si è concluso il banchetto di tesseramento organizzato dal partito Noi Moderati a Salerno e Bellizzi. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati a conoscere meglio il movimento e a sostenere le iniziative che Noi Moderati porta avanti. Durante il banchetto, i rappresentanti del partito hanno avuto l'opportunità di dialogare con i cittadini, ascoltare le loro idee e proposte, e illustrare i progetti futuri del partito. È stato un momento di grande partecipazione e confronto, che ha rafforzato il legame tra il partito e la comunità locale.

Non è mancato un riferimento alla vicenda giudiziaria legata al presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri: “Abbiamo ribadito la nostra posizione: siamo garantisti, lo siamo sempre stati ma ciò che emerge dall’inchiesta della Guardia di Finanza è un sistema che ha distrutto il Cilento premiando la parentopoli e non il merito", ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti. "Alfieri, prima dei magistrati, è stato giudicato dal suo partito in modo molto severo. Dal punto di vista politico il suo PD, al quale ha dato moltissimo, lo ha scaricato velocemente perché ritenuto adesso ingombrante. La sinistra ha dimostrato di vivere il garantismo a fasi alterne tanto da scaricare anche i suoi elementi di punta. Umanamente dispiace una situazione del genere ma noi che cerchiamo di applicare la politica dobbiamo stare lontani da giudizi di competenza giuridica. A noi interessa conoscere la verità, tutto il resto è soltanto appendice con molti risvolti carnevaleschi. Se in questi giorni abbiamo fatto attività è perché noi siamo contrari al sistema De Luca e percorreremo la nostra strada parlando di contributi che appartengono alla nostra storia, uomini e donne del centrodestra che hanno un solo obiettivo: permettere alla Regione di voltare ufficialmente pagina”.

E ancora: “Nella vita partitica tante sono le vicissitudini e le dinamiche e noi sceglieremo le opportunità migliori per trasferirle alla gente, nel segno di quelle che sono le linee guide di un partito nazionale dedito alle problematiche in primis delle famiglie e del tessuto economico- sociale con ascolto, programmazione e proposte serie al Governo centrale che in due anni ha raggiunto già molti obiettivi - ha aggiunto ancora il coordinatore provinciale - Tireremo dritto senza distrazioni, gli eventi tragici che affliggono la nostra Provincia saranno attenzionati dagli organi competenti, senza alcuna interferenza”.

“Il successo di questo evento dimostra quanto sia importante il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita politica del nostro territorio - ha dichiarato Sonia Senatore, responsabile provinciale organizzazione - Siamo molto soddisfatti della partecipazione e continueremo a lavorare per costruire un futuro migliore per tutti”.