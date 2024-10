Cascone indagato, De Luca: pm vadano avanti, ma no al massacro giudiziario Il governatore commenta l'inchiesta della Procura di Salerno che riguarda anche due suoi fedelissimi

"Nessun commento, come sempre. Sulle vicende giudiziarie, la magistratura vada avanti in piena autonomia, in tempi rapidi ma in piena autonomia. La magistratura faccia il proprio lavoro in piena autonomia senza guardare in faccia nessuno, possibilmente in tempi rapidi. Per quanto riguarda i cittadini, il mondo politico e il mondo dell'informazione cerchiamo di non dimenticare mai - ma questo è un appello che cadrà nel vuoto - che un articolo della Costituzione dice che un cittadino è innocente fino a sentenza definitiva ma questa cosa non entrerà nella testa di nessuno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato l'inchiesta della Procura di Salerno che nelle ultime ore ha portato - dopo l'arresto del sindaco di Capaccio e presidente della Provincia Franco Alfieri - all'iscrizione nel registro degli indagati del consigliere regionale Luca Cascone.

"Continueremo ad assistere al massacro di persone, di famiglie che hanno dei figli, delle persone care. Possiamo essere rispettosi dell'autonomia della magistratura. Quello del giudice è un lavoro difficile, complicato, abbiamo fiducia. Rispettiamo questo lavoro e attendiamo i risultati della magistratura. Rispettiamo contemporaneamente le persone investite da vicende giudiziarie, attendendo la conclusione delle indagini. È tanto difficile essere persone civili?", le parole del governatore della Campania.