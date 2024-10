Sbarco migranti, il Prefetto: "Salvati a bordo di un gommone stracarico" La Prefettura di Salerno ha coordinato la macchina dell'accoglienza

"Sappiamo che hanno avuto un viaggio complicato. Sono stati salvati a bordo di un gommone stracarico di persone. In ogni caso rimarranno tutti sul territorio campano". Lo ha detto il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito parlando del 37esimo sbarco di migranti ospitato dalla città di Salerno. Dalla nave Solidaire sono scesi 41 migranti, di cui 28 minori non accompagnati provenienti da Siria, Sierra Leone, Gambia e Guinea Bissau. Le Prefettura di Salerno, come sempre, ha coordinato la macchina dell'accoglienza e dei soccorsi, seguendo da vicino le operazioni di sbarco. I minori di 16 anni sono stati presi in carico dal settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, mentre gli altri sono stati accompagnati nei centri di accoglienza del territorio regionale.