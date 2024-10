Tumore al seno: a Salerno giornata di prevenzione promossa dal Sim Appuntamento al Saint Joseph Resort sabato 19 ottobre

Un appuntamento imperdibile con la prevenzione! Il SIM Carabinieri Campania, sempre vicino alle esigenze della comunità, nel mese dedicato alla prevenzione si unisce all’Associazione ALTS (Associazione Lotta Tumore al Seno) nella lotta contro il tumore al seno, promuovendo una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione in tutte le province della Campania.

Il prossimo 19 ottobre, sarà la volta della provincia di Salerno: presso l'Hotel Saint Joseph Resort di Salerno si terranno visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con l’ALTS. Un’occasione unica per prendersi cura della propria salute.

La diagnosi precoce “garantisce” una probabilità del 90% circa di guarire dal cancro al seno. Le donne di ogni età avranno l’opportunità di sottoporsi a controlli medici gratuiti, con visite ecoguidate, eseguite da specialisti nel settore. Prevenire è vivere.

A rendere questo evento ancora più speciale ci sarà l'intervento straordinario del maestro Angelo Di Gennaro, già testimonial di altre campagne di prevenzione del SIM Carabinieri che, con il suo inconfondibile carisma, interverrà per ricordarci l’importanza di prendersi cura di sé e degli altri, con la prevenzione, con un invito a non aspettare domani per prendersi cura della propria persona.

Mai più soli! (questo il motto del SIM Carabinieri). Questa sarà una giornata di speranza, di consapevolezza, di azione concreta. Non perdere l’occasione di partecipare a questa iniziativa che può davvero salvarti la vita. La prevenzione è la tua migliore alleata: fai il primo passo verso un futuro più sicuro.

Prenotazione obbligatoria: per info contatta il SIM Carabinieri di Salerno.