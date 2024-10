Music for Mediterranean, 800 giovani musicisti uniti in un coro di pace Anche il comune di Tramonti ha partecipato all'iniziativa

Il Comune di Tramonti ha partecipato all'evento "Music for Mediterranean", organizzato da Bimed - associazione di Enti Locali per l’educational e la cultura - e tenutosi presso l'area archeologica di Velia ad Ascea. La manifestazione ha riunito oltre 800 giovani musicisti provenienti da diverse scuole italiane, uniti in un potente coro di pace, per dimostrare il valore della musica come strumento di unione e dialogo.

A rappresentare Tramonti, il vicesindaco Vincenzo Savino, presente alla manifestazione anche in veste di membro del Consiglio di amministrazione di Bimed, che ha sottolineato: “L'importanza di questo evento, in grado di trasmettere un messaggio chiaro e incisivo contro la guerra e a favore della pace. Mille voci, mille strumenti, mille cuori di studenti e studentesse che insieme suonano contro la guerra rappresentano un valore inestimabile".

Con la sua dichiarazione, il vicesindaco ha messo in luce l'impegno collettivo dei giovani nel condannare i conflitti che affliggono il Mediterraneo e il mondo intero. La presenza di oltre cento sindaci e amministratori da tutta Italia ha ulteriormente sottolineato l'importanza di tali iniziative, che uniscono le comunità locali in un comune intento di promuovere la pace.

Andrea Iovino, Presidente di Bimed, ha descritto l'evento come un'opportunità unica per promuovere la pace attraverso la musica. "Abbiamo cercato di rendere Ascea e l'Area Archeologica di Velia la capitale della pace, chiedendo ai governanti del mondo di intraprendere azioni concrete per porre fine ai conflitti" ha affermato Iovino, sottolineando il potere della musica come strumento di dialogo e comprensione reciproca. Ha inoltre evidenziato come l'evento non sia stato solo un concerto, ma un'importante occasione di formazione e crescita per i giovani partecipanti, attraverso masterclass, workshop e conferenze.

Il Comune di Tramonti desidera esprimere un sentito ringraziamento a Bimed, al Comune di Ascea e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario. La musica e l'arte sono strumenti fondamentali per la coesione sociale e la sensibilizzazione verso temi cruciali come la pace e la solidarietà, elementi essenziali per la tenuta civile della nostra società. Ci auguriamo che lo spirito di "Music for Mediterranean" possa ispirare azioni concrete per la pace, non solo nel Mediterraneo, ma in tutto il mondo