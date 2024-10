Zona orientale nel degrado, Noi Moderati: "Serve un piano per la sicurezza" Appello alle istituzioni da parte dei rappresentanti di "Noi Moderati"

Noi Moderati Salerno esprime profonda preoccupazione per l'emergenza sicurezza che sta affliggendo la città di Salerno. «La zona orientale è ormai abbandonata al proprio destino, le forze dell’ordine fanno un lavoro importante sul territorio ma la carenza di uomini e mezzi spesso impedisce di intervenire nell’immediato. Ci sono attività commerciali che, ci riferiscono, sono in balìa di malviventi. I salernitani non si sentono sicuri nel lasciare l’abitazione anche solo per un week end e non è giusto far vivere queste persone nella paura - ha dichiarato il coordinatore cittadino Ciro Sammartino -.Bisogna intervenire anche sul fronte della municipale. È davvero necessaria la presenza fissa di una pattuglia nei pressi dell’abitazione del governatore De Luca? No, non credo».

Noi Moderati Salerno chiede l'istituzione di un piano sicurezza che preveda un incremento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e misure efficaci per contrastare la criminalità. «È fondamentale che le autorità competenti agiscano con determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali», ha aggiunto Sammartino. Noi Moderati Salerno inoltre invita tutti i cittadini a collaborare e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti perchè solo attraverso un'azione collettiva e coordinata sarà possibile ripristinare la sicurezza e la tranquillità nella nostra città.

La responsabile provinciale organizzazione Sonia Senatore snocciola i principali problemi che riguardano il quartiere di Torrione tra adolescenti senza controllo nelle piazze, illuminazione scarsa, schiamazzi e rumore di moto e motorini per tutta la notte, esplosione di fuochi d'artificio ogni sera e, ha aggiunto la Senatore, “questo si aggiunge ad un senso civico ormai dimenticato visto che le deiezioni canine unitamente a panchine divelte e mini discariche completano il quadro di una città completamente allo sbando”.