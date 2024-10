Salerno, al via la bonifica in via De Filippo: rimosse 5 tonnellate di rifiuti Le operazioni saranno completate entro domani

Questa mattina ha preso il via la rimozione della discarica in via De Filippo a Torrione. Salerno Pulita, in collaborazione con una ditta specializzata, ha iniziato a rimuovere circa 5 tonnellate di rifiuti di vario genere. Le operazioni saranno completate entro domani. La rimozione della discarica si sta svolgendo alla presenza dei rappresentanti della procedura di liquidazione giudiziale, responsabili dell'area di proprietà privata.

"Finalmente abbiamo superato le problematiche che ci hanno impedito di intervenire immediatamente e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla risoluzione di questa situazione di degrado segnalata da molti cittadini", ha commentato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita. "Facciamo appello al senso civico della comunità per evitare nuovi abbandoni”. Gli organi della procedura di liquidazione giudiziale prevedono anche una chiusura del terreno per evitare che la situazione possa ripresentarsi in futuro.