Salerno: lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco in città Ecco quando e dove

Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire lavori programmati sulla rete idrica, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di giovedì 24/10/2024 salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

– Via Torquato Tasso: tratto compreso tra Via Salita Intendenza Vecchia e Via dei Canali;

– Gradoni Madonna della Lama;

– Vicolo Lavina.