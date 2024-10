Giardini della Minerva, Loffredo: "Quasi ultimati i lavori" "Richiameranno migliaia di visitatori, riapriranno durante il periodo di Luci d'Artista"

"Sono in via di ultimazione i lavori per restituire alla città i Giardini della Minerva in una veste più ricca e più affascinante, capace, con gli ampliamenti in corso, di raccontare la storia illustre della Scuola Medica Salernitana e di ricostruire le tappe del nostro passato legandole a quelle del nostro futuro".

A dirlo è l'assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo che continua: "Come si evince da queste foto, avremo uno spazio, nel cuore del centro storico, che, con l'ultimo terrazzamento, richiamerà migliaia di visitatori e si offrirà come luogo di incontro e di riflessione per quanti vorranno godere delle bellezze del paesaggio. I lavori dovrebbero essere ultimati a breve per consentire la riapertura durante il periodo di Luci d'artista. La chiusura certamente ha lasciato scontenti i turisti che sono venuti a trovarci in questi mesi, ma alle volte, un piccolo sacrificio fatto oggi, è capace di portare grandi risultati domani. E sono certo che questo accadrà" conclode Loffredo.