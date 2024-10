Si lancia nel vuoto dal secondo piano, poliziotto salernitano le salva la vita Gesto eroico dell'agente sarnese Luca Palmigiano

Ha afferrato al volo una donna che, nel tentativo di scappare dalla Polizia, si è lanciata nel vuoto dal secondo piano. Protagonista del gesto eroico è stato Luca Palmigiano, poliziotto originario di Sarno ma in servizio a Mestre. Il fatto è accaduto nello stabile che ospita la canonica della chiesa. La donna, pare armata di un coltello, si era introdotta nell'alloggio dei sacerdoti. A lanciare l'allarme è stato un passante che l'ha vista camminare sul cornicione del secondo piano. Temendo che si trattasse di un tentativo di suicidio, ha subito lanciato l'allarme. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in pochi minuti ma, alla vista degli agenti, la donna ha tentato di scappare, lanciandosi nel vuoto. Palmigiano, anche con l'aiuto dei vigili del fuoco, ha raggiunto il primo piano e, nel momento in cui la donna si è lanciata, l'ha afferrata al volo, evitando la tragedia.

Un gesto che ha inorgoglito l'intera città di Sarno dove la famiglia Palmigiano è molto conosciuta. Il poliziotto, tra l'altro, ha un fratello carabiniere, Fabio, che nel 2023 salvò un uomo che stava annegando nelle acque di Termini Imerese.