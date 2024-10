Federalberghi, Ilardi: "Al Cilento collegamenti non il nome dell'aeroporto" "I flussi trasportabili sarebbero enormemente maggiori"

"Leggo ancora oggi proposte per allungare la denominazione dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, aggiungendo il nome Cilento. Ascolto fantomatiche idee per collegare l’aeroporto al Cilento via mare, tramite un porto da realizzare a Magazzeno. Io resto sempre più sorpreso“.

A scriverlo sul proprio profilo Facebook è il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi che continua: "Al Cilento servono i collegamenti non i riconoscimenti verbali! E soluzioni vere non suggestioni inutili! Perchè i Sindaci del Cilento non chiedono, insieme a noi, la rapida realizzazione della stazione ferroviaria di interscambio tra scalo aeroportuale e linea tirrenica meridionale (che esiste già ed è a pochi passi dall’aerostazione)?

I tempi di percorrenza via ferrovia sono 1/3 di quelli via mare, il trasporto non risentirebbe di stop per avverse condizioni meteomarine, ci sono almeno 20 treni al giorno già oggi verso il Cilento a fronte di 1 corsa del metrò del mare per pochi giorni all’anno, i flussi trasportabili sarebbero enormemente maggiori! Si potrebbe arrivare ad Agropoli in trenta minuti e a Pisciotta in un’ora! Resto speranzoso“.