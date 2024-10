De Luca: l'autonomia differenziata rompe il sistema sanitario e scolastico L'incontro con amministratori e cittadini del Vallo di Diano

"E' una battaglia che stiamo portando avanti da mesi. Ci sono due campi dove fare attenzione: la sanità pubblica e la scuola pubblica. L'autonomia differenziata significa la rottura del sistema sanitario nazionale e del sistema scolastico nazionale perché si potranno fare accordi regionali e così spacchiamo l'Italia". Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con gli amministratori del Vallo di Diano a Sala Consilina.

Nell'auditorium del teatro la riflessione sulla riforma che porta la firma del ministro Calderoli: "Non vogliamo fare una guerra ideologica Sud contro Nord, ma vogliamo cambiare l'attuale situazione dove il nostro Paese affonda in una palude burocratica. Noi vogliamo burocrazia zero per unire le forze dinamiche del nord e del sud", l'affondo di De Luca.