La chiesa di Salerno a lutto per la morte del cardinale Renato Martino I messaggi di cordoglio dell'arcivescovo Bellandi e del sindaco, Vincenzo Napoli

"L'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi e tutta la Chiesa salernitana, unendosi al cordoglio dei familiari del cardinale Renato Martino, tributano l'omaggio più solenne a questo loro illustre figlio, ritornato oggi alla Casa del Padre e invitano tutti ad elevare preghiere di suffragio per la sua anima benedetta". Così in una nota l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha reso omaggio al cardinale Renato Martino, nato a Salerno il 23 ottobre 1932 e deceduto oggi all'età di 91 anni.

Le esequie saranno celebrate a Roma. Il cardinale Martino è stato presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.

Cordoglio espresso anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Esprimo il cordoglio della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta per la morte del Cardinale Renato Raffaele Martino. È stato un grande protagonista della vita della Chiesa dove ha svolto i più importanti incarichi spirituali e pastorali internazionali. È stato uomo di grande fede ed operosa fiducia nel dialogo tra i popoli sempre in prima linea per la Pace e la Solidarietà. Da cittadino del Mondo ha sempre conservato solidi legami con la sua amata Salerno alla quale ha sempre dedicato la sua paterna attenzione. Il Cardinale Martino ci lascia una grande eredità morale e civile che continuerà ad ispirare il nostro impegno nel segno di un concittadino che ha onorato la sua città".