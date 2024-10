Mezzo pesante in avaria, disagi alla circolazione sull'autostrada A2 L'avviso di Anas

A causa di un mezzo pesante in avaria (un autoarticolato che trasporta auto), si segnalano rallentamenti alla circolazione lungo la A2 Diramazione Napoli in direzione Fratte, in prossimità del km 1,000, nel territorio comunale di Salerno.

Sul posto sono presenti le Squadre Anas per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. E' quanto reso noto dalla società di trasporti.