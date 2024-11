Salerno, presentato il nuovo portale web dell'Ordine degli ingegneri Tarateta: uno strumento indispensabile per i professionisti

"Nell’era della Quarta Rivoluzione industriale le Amministrazioni pubbliche e il mondo delle imprese sono chiamati a rispettare nuovi principi e regole nella progettazione e gestione dei siti internet. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ha colto occasione per dotarsi di un nuovo portale istituzionale di ultimissima generazione che potenzia le infrastrutture e i servizi digitali già erogati, garantendo al contempo il miglioramento della sicurezza digitale".

E' quanto annunciato dai professionisti del territorio in un convegno organizzato presso la sala "De Angelis" presso la sede dell'Ordine. Per il presidente provinciale, Raffaele Tarateta, è stata l'occasione per una riflessione sulla necessità di adeguarsi alle nuove sfide che attendono i professionisti di oggi e del futuro.