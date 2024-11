Sos sicurezza a Salerno, Pessolano: "Potenziare la pubblica illuminazione" Appello del consigliere comunale del gruppo Oltre

"L'escalation di furti verificatasi nei giorni scorsi in città e, in particolare, nella zona orientale, ancora una volta evidenzia la scarsa attenzione dell’Amministrazione alla sicurezza urbana". Così il capogruppo e consigliere comunale di Oltre, Donato Pessolano. "È fondamentale che Palazzo di Città inizi davvero a fare la sua parte e non resti indifferente dinanzi a fenomeni che sono all'ordine del giorno, a danno di famiglie e commercianti salernitani ormai stanchi di una situazione che si protrae da troppo tempo. In tal senso, un ruolo chiave l'ha rivestito "l’efficientamento" della pubblica illuminazione. Nonostante i parziali correttivi frettolosamente adottati è ormai chiaro ed evidente che l’intera città è più buia, facilitando così il compimento di alcuni reati. Urge un intervento da parte dell’amministrazione per potenziare la pubblica illuminazione e, soprattutto, è necessario che il primo cittadino istituisca in un tempo congruo un tavolo tecnico con gli Organi competenti al fine di realizzare un piano sicurezza per la città anche in vista dell’evento Luci d’artista. In occasione della manifestazione, infatti, alcune aree della città restano escluse dal pattugliamento della polizia municipale. Ricordo all’attuale amministrazione che la sicurezza dei cittadini si attua sia con la prevenzione e la repressione dei reati, sia determinando le migliori condizioni di vivibilità per loro possibili".