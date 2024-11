Ferrante sul cantiere metro Arechi - Asi: Attenzione massima per il territorio "Stagione di ascesa nel settore del turismo e di profondo rilancio anche in quella dei trasporti"

“La mia presenza oggi dimostra quanto alta sia l'attenzione del Governo su questo territorio che, prima con l’apertura dell'aeroporto e presto con la realizzazione della metropolitana come sua parte integrante, sta vivendo una stagione di ascesa nel settore del turismo e di profondo rilancio anche in quella dei trasporti, quale valore aggiunto per la Campania e per il Mezzogiorno tutto." Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine del sopralluogo eseguito questa mattina sul cantiere della metro di Salerno, tratta ‘Arechi - Pontecagnano aeroporto’, dove è stato accompagnato dagli ingegneri Ciro Napoli e Michele Trentadue, rispettivamente Responsabile investimenti e Responsabile progetti Campania di RFI (Gruppo FS). "Con la consegna a giugno dei lavori realtivi alla fermata Asi, e poi a settembre dei lavori delle opere di fase A relativi ai 3 km di tratta tra le stazioni Arechi e Asi - ha continuato il Sottosegretario - abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto di un impegno costante e di interlocuzioni continue con RFI. I lavori dovranno continuare nel rispetto del cronoprogramma con l’obiettivo di completare la metro entro giugno 2026. Per questo continuerò a seguire in prima persona ogni fase della realizzazione di un'opera così determinante, fiore all'occhiello di un territorio che ha voglia di crescere. I 315 milioni di investimenti per la nuova metropolitana, finanziati con fondi Mef, Pnrr e Fsc, rappresentano l’impegno del Mit e del Governo per il futuro l'hinterland salernitano, che potrà disporre di uno scalo pienamente interconnesso con il territorio e di una metro funzionale, di cui beneficeranno turisti ma anche e soprattutto i cittadini, grazie alla possibilità di interscambio con la linea esistente nella stazione Fs Pontecagnano che verrà offerta loro”, ha concluso Ferrante.