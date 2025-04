LIVE | Salernitana-Sudtirol 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sudtirol

SALERNITANA (4-3-3): Christensen; Ghiglione, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Zuccon, Amatucci, Soriano; Verde, Cerri, Corazza. A disposizione: Corriere, Sepe, Gentile, Guasone, Stojanovic, Caligara, Girelli, Hrustic, Reine-Adelaide, Tello, Tongya, Raimondo. Allenatore: Marino

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, S. Davi, Casiraghi, Praszelik, Martini; Merkaj Odogwu. A disposizione: Poluzzi, Ceppitelli, Kofler, El Kaouakibi, Masiello, Belardinelli, Rover, Pyyhtia, Mallamo, Tait, Gori. Allenatore: Castori

ARBITRO: Marinelli di Tivoli - assistenti: Rocca e Massara. IV uomo: Tropiano. VAR: Serra/Avar: Giua

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Sudtirol.

IL PRE-GARA. Ultima chiamata salvezza per la Salernitana che affronta il Sudtirol allo stadio Arechi. Marino, subentrato a Breda in panchina, cambia modulo: si passa al 4-3-3 con Corazza provato nel tridente offensivo con Verde e Cerri. Davanti a Christensen spazio a Ghiglione, Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. In mediana Amatucci sarà il play con Zuccon e Soriano ai suoi fianchi.

Il Sudtirol dell'ex Castori si affida al consueto 3-5-2: in avanti coppia "pesante" con Merkaj e Odogwu. Davanti ad Adamonis il trio formato da Giorgini, Pietrangeli e Veseli. Molina e Martini saranno gli esterni con Davi, Casiraghi e Praszelik al centro.