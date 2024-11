Sanità, si sbloccano le assunzioni: ecco il bando per assumere 1200 Oss Asl Salerno capofila, la selezione per gli operatori sociosanitari

L’Asl Salerno ha indetto il bando di concorso unico regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1274 unità di operatore sociosanitario. Il bando sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.C. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito web aziendale www.aslsalerno.it .

Il provvedimento è stato adottato a seguito della previsione della giunta regionale della Campania, che ha rilevato ulteriori carenze nelle 17 Aziende sanitarie. Il concorso è distinto in due aree: Area 1 per il reclutamento di 737 unità e Area 2 per il reclutamento di 537 unità, come specificato nel bando.

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno è stata individuata come azienda pilota per l’Area 2, comprendente ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Caserta, A.O.R.N. Moscati, A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano, A.O. San Pio e A.O.U. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona.

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro è stata individuata come azienda pilota per l’Area 1 (ASL Napoli 2 nord, ASL Napoli 3 sud, A.O.R.N. A.Cardarelli, A.O. Colli, I.R.C.C.S. Pascale, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, A.O.U.Federico II e A.O.U. L. Vanvitelli).

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per i successivi 30 giorni, sarà possibile presentare domanda tramite il portale aziendale dei concorsi. Tutte le informazioni, i bandi e l’accesso alla piattaforma per le candidature saranno reperibili, all’atto della pubblicazione, sul sito dell’ASL Salerno all’indirizzo www.aslsalerno.it - Sezione Avvisi e Concorsi.