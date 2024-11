Donazione di organi all'ospedale Ruggi: elogio al gesto d'amore dei familiari "Tra i gesti più altruistici e di valore che possano esistere", dichiara il dott. Matteo De Martino

L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, con sentimento di gratitudine, comunica l'avvenuta donazione di organi da parte di un paziente, che con estrema generosità, ha dato un contributo prezioso alla vita di altre persone. L'intervento di prelievo, fegato e reni, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il P.P.OO. SS. Maria Incoronata dell'Olmo di Cava De'Tirreni, San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, diretto dal Dott. Renato Gammaldi, sede del Coordinamento Locale per i Prelievi di Organi, e il Centro Regionale Trapianti, diretto dal Dott. Pierino Di Silverio, insieme alle equipe mediche specializzate, con un ringraziamento speciale alle autorità sanitarie e a tutti coloro che hanno reso possibile questa complessa operazione. "Il dono degli organi, si colloca tra i gesti più altruistici e di valore che possano esistere', dichiara il dott.Matteo De Martino, Responsabile dell'Unita' Operativa di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Cava de' Tirreni, ed è proprio dall'estremo dolore della famiglia del donatore, da un evento così tragico, aggiunge, che è nata la possibilità che alimenta la speranza di una nuova vita, a riprova che tutti coloro che scelgono di donare, arricchiranno l'esistenza di qualcun'altro'.

L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, nell'elogiare la generosità della famiglia del donatore e la straordinaria solidarietà di questi ultimi, invita i cittadini a riflettere sull'importanza della donazione di organi e a considerarla come una possibile scelta di vita che può renderci orgogliosi e migliori, un contributo fondamentale alla salute e al benessere collettivo.

Per maggiori informazioni sulla donazione di organi, è possibile contattare lo 'Sportello Amico Trapianti', sito all'interno del Nosocomio Salernitano, oppure consultare il sito sportelloamicotrapiantiruggi@sangiovannieruggi.it.