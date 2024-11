Luci d'artista a Salerno, ora è ufficiale: il 29 novembre l'inaugurazione Cerimonia tra villa comunale e zona orientale

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata ora: le Luci d'artista di Salerno saranno inaugurate il 29 novembre.

Così come anticipato ieri dall'assessore Alessandro Ferrara, è stata individuata la data per l'avvio della kermesse natalizia.

La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 17 presso la Villa Comunale e a seguire, alle ore 18.30, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città.

L'accensione delle opere luminose in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è in programma nella prima decade di dicembre.