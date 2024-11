Luci d'Artista: Salerno Mobilità pronta ad accogliere i visitatori I pullman di turisti stazioneranno in via Ligea

C'è ormai la data ufficiale per l'inaugurazione della manifestazione Luci d'Artista a Salerno, il prossimo 29 novembre, e Salerno Mobilità è pronta ad accogliere i tanti visitatori che arriveranno da tutta Italia, parcheggio dei pullman turistici è previsto in via Ligea, come ha spiegato l'amministratore unico della società Camillo Amodio. L'augurio è che la kermesse richiami tante persone come ogni anno.