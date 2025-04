UFFICIALE - Salernitana, arriva l'esonero di Roberto Breda Il tecnico paga il ko con la Juve Stabia e un rendimento da dodici punti in altrettante gare

Mancava solo l'ufficialità, nell'aria ormai da ore. A pranzo, quando Roberto Breda aveva varcato i cancelli del Centro Sportivo Mary Rosy, l'addio amaro alla Salernitana. Ora anche il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale". Breda saluta con dodici punti in dodici partite, l'amarezza per il momento complicato della sua squadra e la rabbia per il ko di Castellammare di Stabia. La contestazione dei tifosi il punto più amaro, con tanta delusione per ciò che poteva essere e non è stato.