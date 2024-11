Vincenzo Malinconico porta Salerno alla ribalta nazionale De Luca: "Straordinaria occasione di promozione". Gallo: "La città ne uscirà bellissima"

C'è grande attesa a Salerno per la messa in onda della seconda serie di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", la fiction che sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 e che è stata girata a Salerno. Proprio la città d'Arechi martedì sera ha ospitato un'anteprima, con la partecipazione del cast guidato da Massimiliano Gallo.

Prima della proiezione, c'è stato un incontro con la stampa, incentrato principalmente sulle ricadute che la fiction potrà avere per il territorio, anche in termini turistici. "Sarà una straordinaria occasione di promozione della nostra città, di diffusione di un'immagine straordinaria che ha Salerno sul piano nazionale. La regione campania sta finanziando tutta una serie di produzioni audiovisive che stanno dando respiro all'industria radiotelevisiva", ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Vedere i nostri luoghi proiettati in uno sceneggiato televisivo, determinerà indubiamente un flusso turistico straordinario", ha detto l'ex sindaco che ha annunciato anche la realizzazione di "un polo dell'audiovisivo tra Napoli, Bagnoli e Salerno dove realizzeremo le riprese subacque che non c'è in tutta Italia".

Emozionato l'attore protagonista Massimiliano Gallo che, nel ringraziare i salernitani per l'affetto e la disponibilità mostrate nei mesi scorsi, ha affermato: "Io mi sento un po' a casa a Salerno, per me è un motivo di orgoglio, di grande gioia aver rappresentato Salerno in questa serie. Salerno ne uscità fuori bellissima, ci sarà un'immagine della città stupenda. Sarà un grandissimo spot per Salerno. Siamo tutti orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto".

Entusiasta anche Diego Da Silva, scrittore e "mente" da cui è nata la serie. "Salerno è la mia città di adozione. Il lavoro che abbiamo fatto funzionerà in termini di trasfigurazione, le città importanti vengono innanzitutto immaginate. Tu immagini una città, poi ci vai e la ritrovi. Con pier Paolo Piciarelli abbiamo fatto un lavoro di drammaturgia, lavorando molto sull'elemento commediale".