Mercato San Severino, partono i lavori per la rete fognaria a Sant'Eustachio «È un impegno concreto che va a contribuire all’azione di disinquinamento del fiume Sarno»

Quella della rete fognaria alla frazione Sant’Eustachio è una nuova opera a servizio della comunità ed a tutela del territorio destinata a risolvere criticità igienico-sanitarie, migliorare la gestione delle acque reflue e prevenire fenomeni di allagamento.

I lavori di completamento, sollecitati da tempo dal sindaco Antonio Somma, finalmente assumono sostanza con il formale avvio del cantiere: «Questi sono i cosiddetti interventi che “non si vedono” ma che hanno per la vita di una comunità un riverbero risolutivo – sottolinea il primo cittadino – nel caso specifico restituiscono dignità ad una frazione non del tutto asservita dalla rete fognaria e vanno ad aggiungersi ai tanti altri interventi di riqualificazione e tutela dell’ambiente già eseguiti sul territorio e in corso».

«È un impegno concreto che va a contribuire all’azione di disinquinamento del fiume Sarno e che si allinea all’intervento di efficientamento del depuratore di Costa ed ai lavori di estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione già eseguiti alla rete fognaria in altri punti del territorio», aggiunge Somma.

L’investimento rientra, difatti, nel “Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno”, finanziato a valere sul PR FESR Campania 2021–2027 – Obiettivo Specifico 2.5 – Azione 2.5.1, nell’ambito del quale si inserisce la collaborazione tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano.