Provinciali Salerno, Rinaldi tenta lo sprint: "Ho riscontrato tanto entusiasmo" Noi Moderati spinge il sindaco di Montesano sulla Marcellana

Nel pomeriggio di ieri, presso la sede provinciale di Noi Moderati, si è tenuto un incontro tra gli amministratori locali del partito, i dirigenti e il candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. All'incontro erano presenti il coordinatore regionale di Noi Moderati Campania, Gigi Casciello, il coordinatore provinciale di Salerno, Luigi Cerruti, e numerosi amministratori del territorio. “Sarebbe stato interessante votare dopo il 9 aprile perché probabilmente quando si avrà la certezza che, almeno a quanto credo, De Luca non possa fare il terzo mandato, saranno in tanti a scendere dal carro e quindi, con grande libertà, avrebbero votato in maniera diversa. In ogni caso, questa è un'elezione di secondo livello: hanno tolto il diritto ai cittadini di esprimere il proprio voto per eleggere il Presidente della Provincia”, ha dichiarato il coordinatore regionale Gigi Casciello. “Noi faremo la nostra battaglia e siamo contenti di aver dato un contributo importante: Noi Moderati ha raccolto le adesioni, le sottoscrizioni - ha aggiunto Casciello - Andiamo a votare per il presidente della Provincia perché Alfieri è stato arrestato. Lo dice uno che è stato garantista da sempre, ma è un dato, è un fatto che si voti perché è agli arresti l'ormai ex presidente della Provincia. Non è un dettaglio, anche alla luce dell'ultimo impianto accusatorio che è stato espresso dalla Procura e dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di Franco Alfieri".

Sulla stessa linea anche il coordinatore provinciale Luigi Cerruti: “Ormai siamo alle battute finali e devo riconoscere che Giuseppe Rinaldi ha fatto una campagna elettorale straordinaria: ha saputo mettere su carta un programma serio, di condivisione e soprattutto di sensibilità che coinvolge tutto il territorio, da nord a sud di Salerno. Io credo che abbia toccato la coscienza di molti amministratori che avevano un concetto diverso rispetto al presidente De Luca e ai suoi uomini, e in particolare del sindaco di Salerno Enzo Napoli”. E poi la stoccata al presidente: “81mila euro per il ricorso che il presidente De Luca ha presentato contro l'impossibilità di candidarsi per un terzo mandato, noi oggi parleremo ancora una volta di programma, di serietà, di come affrontare le tante criticità che abbiamo sulla provincia di Salerno: dalle strade, dalla scuola, dalla sanità, da ogni cosa -ha aggiunto il coordinatore Cerruti - Questa sarà una prima tappa che ci porterà speditamente verso quella che sarà la madre di tutte le battaglie, le elezioni regionali. Il centrodestra è obbligato a riprendersi l'amministrazione regionale dopo tutti gli scempi che l'amministrazione De Luca ha compiuto negli anni”.

Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana e candidato unitario del centrodestra al ruolo di Presidente della Provincia di Salerno, ha dichiarato: “C'è un entusiasmo che ho riscontrato nei diversi territori che ho visitato: tanti gli amministratori con i quali mi sono confrontato sui temi programmatici che abbiamo ritenuto mettere in campo per questa proposta, radicalmente alternativa al tema della continuità che viene professato dall'altra parte. C'è entusiasmo perché, quando si parla di territorio, quando si parla di esperienze amministrative che vengono dal basso, quando si parla di una Provincia che deve tornare ad essere quel raccordo delle istanze dei cittadini, dei comprensori, delle aree interne, delle aree più sviluppate, delle aree importanti del nostro territorio, è chiaro che si ritrovano consenso e riscontro - ha detto il sindaco di Montesano sulla Marcellana -. I temi sono quelli che stiamo portando avanti in tutto il territorio: rinnovare quanto prima la pianificazione del comprensoriale della Provincia con il PTCP fermo al palo 2012, ripristinare i servizi della Polizia Provinciale, ripristinare quanto più possibile un'offerta didattica al passo coi tempi e con le competenze europee affinché i nostri giovani possano essere sulla stessa linea dei loro colleghi europei, l'edilizia scolastica, il tema dell'ambiente, la cultura, i sistemi museali, sport, politiche giovanili. È un programma molto vasto su cui ci stiamo impegnando”. L'incontro si è concluso con un forte appello all'unità e alla partecipazione per le imminenti elezioni provinciali, con lo sguardo rivolto alle future elezioni regionali.

A fare gli onori di casa, il coordinatore Cittadino, affiancato dalla responsabile provinciale dell’organizzazione Sonia Senatore che hanno ribadito pieno sostegno al sindaco Rinaldi e hanno colto l’occasione per lanciare un appello agli amministratori che oggi vivono una fase di incertezza rispetto al voto di domenica. “È necessario andare al voto, è necessario dare un segnale concreto di discontinuità rispetto all’attuale amministrazione provinciale. Giuseppe Rinaldi è l’uomo giusto per affrontare questa sfida”, ha dichiarato il coordinatore Sammartino.