Nuovo Codice della strada e Ztl in Costiera Amalfitana: "Grazie Ferrante" La nota dei vertici provinciali di Forza Italia, Celano e Mormile

"Con il voto di ieri in Senato sulla Legge di modifica del Codice della Strada, sarà finalmente possibile istituire la Ztl urbana in Costiera Amalfitana. Tale opportunità è oggi attuabile grazie, soprattutto, all'impegno di Forza Italia e del sottosegretario Tullio Ferrante che, anche su insistente sollecitazione del partito locale ed a seguito di confronto con i sindaci della Costiera, ha reso possibile che si realizzasse quanto da tempo richiesto dal territorio, senza che alcun altro politico o partito fosse prima riuscito". Così, in una nota, il segretario provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano ed il vice Fulvio Mormile.

"Ringraziamo, pertanto, il sottosegretario Ferrante ed i parlamentari che si sono spesi per l'approvazione della norma, auspicando che ora si dia attuazione a quanto reso possibile dalla normativa appena approvata nell'interesse degli operatori e dei cittadini di una delle zone più belle ed attrattive del paese", conclude la nota degli azzurri.