Ztl in Costiera Amalfitana, Ferrante: "Occasione storica per il turismo" Il sottosegretario: "Così diamo nuovo slancio alla crescita economica e sociale dei territori"

“L’obiettivo del nuovo Codice della Strada è quello di aumentare la sicurezza, ridurre gli incidenti e aggiornare norme ormai superate. Finalmente, dopo anni di inerzia da parte della sinistra che oggi ci critica, interveniamo con misure stringenti a tutela dei cittadini. Vengono inasprite le sanzioni per l’uso di alcol e stupefacenti, prevedendo anche l’utilizzo dell’alcolock. Si introduce il ritiro della patente nel caso di utilizzo del cellulare alla guida e la sua revoca per l’abbandono di animali. Ancora, si pone uno stop all’utilizzo selvaggio dei monopattini e agli autovelox usati solo come bancomat, introducendo anche nuove misure per promuovere l’educazione stradale. È una riforma equilibrata che renderà più efficiente la mobilità e più sicure le nostre strade”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante in un’intervista al quotidiano Le Cronache di Napoli.

“La riforma del Codice della Strada - aggiunge - prevede la possibilità di introdurre la Zona a traffico limitato nelle zone Unesco anche al di fuori dei centri abitati: una norma, pensata anzitutto per la Costiera Amalfitana, che ho voluto promuovere in prima persona dopo un lavoro di confronto con i sindaci dell’area. Grazie a questo strumento sarà possibile gestire più efficacemente la viabilità nei periodi di maggior afflusso: è una svolta per i territori, che consentirà di tutelare e rendere più fruibili le zone di particolare valore culturale e paesaggistico. La Ztl nelle aree Unesco - conclude Ferrante - è un’occasione storica per migliorare la qualità dell’offerta turistica, dando così nuovo slancio alla crescita economica e sociale”.