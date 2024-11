Accordo Fiadel Salerno Sud-Meit Multiservices: migliorano condizioni di lavoro Cambiamenti nelle sedi di Adisurc di Fisciano, Baronissi e Benevento

Dopo oltre un decennio di immobilismo, arriva una svolta significativa per i lavoratori impegnati nei servizi di portierato e pulizia presso le sedi Adisurc - l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania - di Fisciano, Baronissi e Benevento. Grazie all’intervento della Fiadel Salerno Sud, si è raggiunto un importante accordo con la società Meit Multiservices, che gestisce l’appalto, portando a un miglioramento delle condizioni lavorative e all’avvio di nuove assunzioni.



Il segretario provinciale del coordinamento sindacale, Pietro Sica, ha sottolineato l’importanza di questo risultato:

"Dopo circa 11 anni di stallo, siamo riusciti a ottenere un aumento di circa 4 ore pro capite per il comparto portineria e di 2 ore pro capite per il servizio di pulizia. Questo rappresenta una boccata d’ossigeno per molti lavoratori che, finalmente, vedono riconosciuta la necessità di un miglioramento nelle loro condizioni di lavoro", ha detto



Ma non solo, l’accordo prevede anche un piano di nuove assunzioni che rafforzerà ulteriormente i servizi: "La Meit Multiservices si è dimostrata attenta alle proposte delle parti sociali, prevedendo l’inserimento di circa 7 nuove unità per il servizio di portierato e 6 per il servizio di pulizia. È un segnale concreto di attenzione verso i lavoratori e verso il territorio", ha aggiunto Sica.



Il segretario ha espresso soddisfazione per la collaborazione con la società appaltatrice: "Un plauso va alla Meit Multiservices, che ha recepito pienamente le proposte sindacali, dimostrando come il dialogo possa portare a risultati tangibili. Il piano di integrazione oraria e le nuove assunzioni contribuiranno a migliorare non solo le condizioni economiche dei lavoratori, ma anche il benessere generale all’interno della compagine aziendale".



Questa vittoria rappresenta un nuovo punto di partenza per i lavoratori di Adisurc, che ora guardano al futuro con maggiore ottimismo, grazie a un modello di collaborazione tra società e parti sociali che punta al miglioramento delle condizioni di lavoro e al rafforzamento dell’occupazione.