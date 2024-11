Salerno: frasi omofobe, sessiste e fasciste sul trenino di Luci d'Artista I cittadini: "Una vergogna, è una questione di ignoranza, educare le nuove generazioni"

"Una questione di ignoranza e di impunità, la mentalità del branco che sa che non verrà punito". Sono questi i commenti dei salernitani alle frasi omofobe, razziste e fasciste apparse nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne sul trenino di Luci d'Artista, istallato in piazza Vittorio Veneto, nel capoluogo. Lo sfregio di vandali consumato proprio in pieno centro ha colpito molto i cittadini, tanti si sono fermati ad asservare e leggere gli insulti.