Salerno, giovane medico del Ruggi premiata come endocrinologo dell'anno Importante riconoscimento per Anna Tortora

Anna Tortora, giovane dirigente medico presso la UOC Clinica Endocrinologia e Diabetologica dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, diretta dal professore Mario Vitale, è stata di recente eletta "Endocrinologa dell'Anno Under 40". Il prestigioso riconoscimento, le è stato conferito dall'AME (associazione medici endocrinologi), tra le più importanti società scientifiche di Endocrinologia a livello nazionale, in occasione del XXIII Congresso Nazionale di Endocrinologia che si è tenuto a Roma dal al 7 al 10 novembre scorso.

La dottoressa Tortora ha ricevuto in premio una targa che le è stata consegnata dal presidente uscente Renato Cozzi, assegnatale per l'entusiasmo, la generosità e lo straordinario spirito di servizio nei confronti dell'associazione, doti divenute tratto distintivo di tutti i giovani soci. Durante il congresso inoltre, ha ricevuto una ulteriore gratificazione; è stata eletta infatti tra i 5 consiglieri nazionali del Consiglio Direttivo dell'AME, che si rinnova ogni due anni.

"La mia felicità è incontenibile perché non mi aspettavo questo premio, né di essere votata nel direttivo - dichiara Anna Tortora -, e sono ancor piu soddisfatta che ad essere premiata sia stata una giovane donna, perché non è affatto semplice affermarsi nel mondo del lavoro, occupare ruoli di rilievo, e ricevere encomi o attestazioni che lodino il tuo operato. Ringrazio il Ruggi - conclude - che mi ha dato la possibilità di crescere e di migliorare, in un contesto aziendalistico che tengo a promuovere, e la mia gratitudine è anche per il prof. Vitale che mi incoraggia, mi motiva e mi guida quotidianamente, il quale a sua volta sottolinea la totale disponibilità della dottoressa nei confronti dei pazienti, accolti ogni giorno con il sorriso e il garbo".

Il direttore generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato, a nome della Direzione Strategica, nel congratularsi con la dottoressa Tortora per i considerevoli e meritati traguardi conseguiti, ribadisce "il sostegno e la vicinanza a tutti i giovani medici, che con impegno, dedizione, professionalità e spirito di squadra, raggiungono encomiabili risultati, utili ad accrescere il prestigio e l'affidabilità dell'Azienda Ospedaliera Salernitana".