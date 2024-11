Intelligenza Artificiale applicata alla salute: dibattito al Campus di Fisciano Analisi su benefici e vantaggi che si ripercuoteranno sulla società

Le molteplici opportunita dell'Intelligenza Artificiale e l'impatto di quest'ultima sulla società, saranno evidenziate durante un importante e prestigioso convegno dal titolo: "Artificial Intelligence(AI), Prospettive e Sfide: Economia, Etica, Salute Circolare", che si terrà il 29 novembre 2024, a partire dalle ore 9.30, presso il Campus di Fisciano, Fondazione Unisa Aula 2, coordinato dalla prof. Rita P. Aquino, Università di Salerno e Fondazione Polo Terra e dalla prof.Marialuisa Saviano, Pharmanomics.

L'evento, in un contesto in continua evoluzione, dove le sfide etiche e pratiche sono sempre piu significative, così come i rischi legati all'uso non responsabile dell'intelligenza artificiale, vuole analizzare non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche quelli regolatori della nuova normativa a riguardo, che provocherà inevitabili cambiamenti strutturali e gestionali. Veicolare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, nel settore della salute, per supportare la pratica clinica, migliorare le diagnosi e personalizzare le terapie, è ancor più necessario, ma le grandi quantità di dati non neutri e facilmente diffusi, che la medicina produce e rende disponibii, se usati erroneamente dai software e non sottoposti ad opportuna tutela, potrebbero causare una scorretta pratica del loro utilizzo.

"Il nostro convegno - dichiara la professoressa Aquino -, che è un confronto interdisciplinare e formativo, oltre alla rivoluzione che l'Intelligenza Artificiale sta attuando nella medicina, metterà anche a fuoco quelli che sono gli aspetti positivi nell'ambito economico, settore che ne beneficerà e farà enormi passi avanti soprattutto per quanto concerne le aziende e i produttori, sottoposti a nuove ed importanti norme. Ma vogliamo in egual misura riflettere sugli eventuali vantaggi che si ripercuoteranno sulla società e sui singoli individui".