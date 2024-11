Nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno: in arrivo 37 siriani A bordo della nave ong "Aita Mari"

Nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno: nelle prossime ore - con ogni probabilità domani mattina - è previsto l'arrivo della nave ong "Aita Mari".

A bordo 37 persone soccorse nel mar Mediterraneo, a quanto risulta tutte di nazionalità siriana. Nel pomeriggio è in programma un vertice in Prefettura per predisporre la macchina dell'accoglienza.