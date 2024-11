Luci d'Artista a Salerno fino al 2 febbraio: domani l'inaugurazione Alla villa comunale l'esibizione del coro e dell'orchestra del Teatro Verdi

Tutto pronto per l’accensione delle Luci d’Artista 2024-2025. La cerimonia inaugurale della tradizionale rassegna di opere d'arte luminose, organizzata dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania, si terrà domani (venerdì 29 novembre) alle ore 17 presso la Villa Comunale e a seguire, alle ore 18.30, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città. A dare il via alla manifestazione sarà il sindaco Vincenzo Napoli. I momenti inaugurali saranno accompagnati da esibizioni del coro e dell'orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi.

L'accensione delle opere in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è in programma venerdì 6 dicembre. Le Luci d'Artista resteranno accese fino a domenica 2 febbraio. Tutte le informazioni sul'evento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune e sul portale cultura.comune.salerno.it. È intanto attivo il sistema di prenotazione per i bus turistici al link: https://www.salernomobilita.it/index.php/prenotazioni/.