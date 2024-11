Cantiere di Santa Teresa a Salerno: interventi sul solarium Loffredo: "Salerno si fa ancora più bella"

Salerno si fa ancora più bella per il Natale grazie all'apertura di ieri del cantiere sulla spiaggia di Santa Teresa. Questo intervento sul nuovo solarium, rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione del lungomare e un attrattore in più per il turismo. La nostra città si conferma sempre più dinamica e pronta ad accogliere i visitatori che arriveranno numerosi per Luci d'artista.