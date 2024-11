Luci d'Artista: partito stamattina il montaggio a Piazza Flavio Gioia Il 6 dicembre l'accensione alla Rotonda in contemporanea con l'albero di piazza Portanova

Sono partite questa mattina le operazioni di montaggio delle luminarie in piazza Flavio Gioia a Salerno. Verranno accese in contemporanea con il grande albero di Natale di piazza Portanova il prossimo 6 dicembre, in ritardo rispetto agli scorsi anni. Inanto la kermesse è partita in sordina, forse anche a causa del maltempo, non sono tantissimi i turisti in giro per la città.