Salerno, manca la corrente in via De Leo: chiuse due scuole L'ordinanza del sindaco al fine di salvaguardare la salute e l'igiene del personale

Il Comune di Salerno, per la giornata di martedì 3 dicembre, ha disposto la chiusura della scuola dell'infanzia comunale e della sezione Primavera di Torrione basso e della sezione dell’infanzia statale Collodi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”, ubicate in via De Leo. Il provvedimento si è reso necessario in quanto la società E-Distribuzione SpA ha comunicato che, al fine di eseguire lavori programmati sugli impianti elettrici, si renderà necessario sospendere l’energia elettrica a partire dalle 8.30 e fino alle 16.30 in via De Leo. Pertanto il Comune ha ritenuto necessario adottare provvedimenti contingenti ed urgenti al fine di salvaguardare la salute e l’igiene del personale in servizio presso la suddetta sede.