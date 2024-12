Trasporti, Ferrante (Mit) su sopralluogo Ss18: sicurezza cittadini è prioritaria "Governo ha mantenuto le promesse, sicurezza stradale concretamente in cima alla sua agenda"

"La mia presenza qui oggi intende dimostrare quanto alta sia l’attenzione del Mit e del Governo rispetto alle istanze dei territori, soprattutto quelle correlate al tema della sicurezza stradale. È per tale ragione che ho accolto l'invito del sindaco di Santa Marina a verificare le criticità che si registrano sulla Ss 18, dove è ancora troppo alto il livello di incidentalità, promuovendo anche un incontro con il responsabile della competente struttura di Anas. L’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini è per noi prioritario”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine di un sopralluogo effettuato oggi in corrispondenza della frazione di Policastro Bussentino (Sa), su invito del Sindaco santamarinese Giovanni Fortunato, al quale ha preso parte anche l'ingegner Nicola Montesano, Responsabile della struttura territoriale della Campania di Anas.

"Questo Governo - ha aggiunto il Sottosegretario - con la recente approvazione del nuovo Codice della strada, ha mantenuto le promesse e dato riprova del fatto che la sicurezza stradale sia concretamente in cima alla sua agenda. Tali interventi normativi devono essere sostenuti anche da una significativa attività di manutenzione delle nostre strade per il miglioramento delle loro condizioni di percorrenza. Lavoreremo quindi per individuare gli interventi necessari sul tratto della Ss18 oggetto del sopralluogo, con il comune intento di renderlo più sicuro per chi lo percorre. Il Cilento - ha concluso il Sottosegretario - è un territorio meraviglioso e per questo resta massimo l'impegno per rendere le sue strade sempre migliori e più adeguate a sostenerne il percorso di crescita”.