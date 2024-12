Salerno, intesa con il Comune: Villa Carrara ritorna all'Ordine di Malta Firmato il nuovo accordo a Palazzo di Città

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha incontrato in Comune il Gran Priore di Napoli, Fra’ Nicolò Custoza de’ Cattani per la riconsegna formale di Villa Carrara. Per l'occasione è stato anche formalizzato il nuovo accordo tra le due parti; accordo che prevede il rinnovamento del comodato gratuito del parco della villa stessa, la rinuncia al credito per le indennità di occupazione ed una serie di pattuizioni minori.

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, fondato a Gerusalemme intorno all’anno 1048, è soggetto primario di diritto internazionale e ordine religioso cattolico e laicale. La missione dell’Ordine è testimoniare la fede e servire i poveri e gli ammalati. Oggi l’Ordine di Malta opera principalmente nell’ambito dell’assistenza medica e sociale e degli interventi umanitari ed è presente in oltre 120 Paesi. Insieme ai suoi 13.500 membri operano 95.000 volontari, sostenuti da circa 52.000 medici, infermieri e paramedici. L’Ordine gestisce ospedali, centri medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, centri per i malati terminali e reparti di volontari. Il Malteser International, la speciale agenzia di soccorso dell’Ordine di Malta, fornisce aiuti di emergenza in caso di disastri naturali e allevia le conseguenze dei conflitti armati. L’Ordine è attualmente impegnato in Ucraina e nei paesi confinanti, in Siria e Iraq per assistere la popolazione. Insieme alle unità italiane, il Corpo di Soccorso italiano dell’Ordine di Malta partecipa alle operazioni di soccorso delle barche cariche di migranti nel Mediterraneo Centrale. L’Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. Ha rapporti diplomatici con 113 Stati, relazioni ufficiali con altri 6 Stati e rapporti a livello di ambasciatori con l’Unione europea. Ha lo status di Osservatore permanente alle Nazioni Unite e presso le sue agenzie specializzate ed è rappresentato nelle principali organizzazioni internazionali. Dal 1834 il governo dell’Ordine di Malta ha sede a Roma, dove sono garantiti i diritti di extraterritorialità.

Da anni molte organizzazioni tentano di imitare il Sovrano Militare Ordine di Malta usando simboli e nomi tali da ingenerare confusione. L’Ordine è uno solo e come tale riconosciuto dalla Repubblica Italiana con la quale tiene rapporti diplomatici.

La “Villa Carrara” è parte, in seno all’Ordine, di una Commenda di Giustizia: ossia di una massa si beni la cui amministrazione deve fornire i proventi per il mantenimento dei frati, i professi dell’Ordine, nonché per le opere caritatevoli ed assistenziali dell’Ordine stesso. Il nuovo accordo consente all’Ordine di porre a reddito il bene, nel perseguimento dei suoi fini, senza tuttavia privare la cittadinanza dell’uso del parco e consente al Comune di Salerno di ridurre i costi di amministrazione poiché la villa richiede sempre maggiori manutenzioni.

Nell’accordo di auspica una sempre maggior collaborazione tra l’Ordine e l’Amministrazione comunale anche sui temi della protezione civile, del soccorso ai bisognosi e dell’assistenza sanitaria.