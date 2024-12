Parcheggiatori abusivi a Salerno: Csa chiede l'intervento de Prefetto “La situazione è ormai insostenibile, soprattutto in alcune zone"

La Csa provinciale, alla luce della crescente gravità del fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Salerno, ha richiesto un incontro urgente con l’assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali, e con il presidente di Salerno Mobilità. L'obiettivo è affrontare con urgenza una situazione che mette a rischio l’incolumità degli operatori della società partecipata e dei cittadini.



“La situazione è ormai insostenibile - dichiara Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale - soprattutto in aree critiche come piazza Amendola nelle ore serali, gli spazi antistanti il cinema in zona stadio Arechi, piazza Casalbore, via Piave e l'area del Molo Manfredi, nei pressi del Crescent. Gli ausiliari al traffico, spesso soli durante il turno, sono costantemente esposti a minacce e intimidazioni da parte di veri e propri gruppi organizzati di parcheggiatori abusivi”.



Rispoli sottolinea come la presenza delle forze dell’ordine, seppur sporadica, non sia sufficiente a fronteggiare il fenomeno: “Chiediamo che l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali, si attivi per coinvolgere il prefetto di Salerno e convocare un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dedicato all’emergenza parcheggiatori abusivi. Non possiamo più tollerare una situazione che mina la sicurezza e il decoro urbano della città”.



La Csa provinciale ribadisce la necessità di avviare misure concrete e durature per contrastare il fenomeno, non solo con sanzioni amministrative, spesso inefficaci, ma con interventi mirati all’allontanamento e, in caso di reiterazione, alla denuncia di chi viola le norme sul decoro urbano. “Non si tratta solo di multare - conclude Rispoli - ma di ripristinare la legalità in zone ormai presidiate da gruppi di abusivi che operano indisturbati. Sia chiaro che questa non deve essere una battaglia che deve interessare solo la polizia municipale. Infatti, serve un vero dispiegamento interforze”.