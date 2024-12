Salerno, a Natale "Eco Dono" per le famiglie bisognose Progetto realizzato in sinergia con Salerno Pulita

A Natale…si può fare di più anche per la raccolta differenziata, grazie all’iniziativa “Eco Dono”, il progetto promosso da Salerno Pulita e dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. L’iniziativa ha come obiettivo principale la promozione di una speciale raccolta differenziata natalizia, finalizzata al riuso di elettrodomestici ancora funzionanti, sostenendo al contempo le famiglie bisognose e le associazioni di volontariato della comunità salernitana.

Il progetto si basa sull’invito rivolto ai cittadini di Salerno di consegnare i propri elettrodomestici funzionanti o piccole apparecchiature elettriche od elettroniche con semplici esigenze di riparazione, presso il centro di raccolta Arechi di Salerno Pulita specificando la loro adesione all'iniziativa "Eco Dono". Gli elettrodomestici saranno poi verificati e preparati per la successiva distribuzione.

Una volta raccolte, le apparecchiature verranno consegnate all'Assessorato alle Politiche Sociali, che coordinerà la distribuzione a favore di famiglie bisognose, centri di accoglienza e associazioni di volontariato. Le famiglie in difficoltà potranno inviare "lettere a Babbo Natale" per esprimere le loro necessità, mantenendo così la loro privacy e la delicatezza della loro situazione.

Il progetto "Eco Dono" sarà ufficialmente lanciato sabato 7 dicembre in piazza San Francesco, dalle 9 alle 12,30 in una speciale tappa dei tradizionali Centri di Raccolta Mobile di Salerno Pulita: l’iniziativa itinerante (ferma durante il periodo natalizio, dopo le trenta tappe che nel 2024 sono state utili a 8 mila salernitani) sarà, infatti, dedicata esclusivamente alla consegna degli elettrodomestici da parte dei salernitani che, successivamente, potranno poi consegnarli nel centro di raccolta Arechi. L’evento, presentato oggi al comune di Salerno, del sindaco Vincenzo Napoli, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella e dell’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, segnerà l’inizio di questa straordinaria iniziativa. La prima consegna degli elettrodomestici raccolti avverrà, al Comune di Salerno, in occasione del Giorno della Befana, portando un messaggio di speranza e solidarietà nelle famiglie salernitane.

"Abbiamo presentato questa mattina una iniziativa molto lodevole messa in campo da Salerno Pulita e dall'assessorato alle Politiche Sociali guidato da Paola de Roberto. Sarà un modo per sensibilizzare la collettività a donare prodotti tecnologici ancora in buono stato che non si usano più ma che possono tornare utili ai più bisognosi. Anche questa attività si inserisce nella nostra politica di vicinanza verso le fasce deboli del nostro territorio”

“Nell’attesa di individuare a Salerno uno spazio fisico dove dar vita a Ciro, la piattaforma per il riuso di prodotti -ha fatto notare l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella-attuiamo queste iniziative che ci consentono di sviluppare le buone pratiche del riuso” .

“Eco Dono non solo mira a ridurre i rifiuti attraverso il riuso di elettrodomestici, ma educa anche la comunità alla raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale - hanno fatto notare Vincenzo Bennet e Paola De Roberto- Questa iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà, dimostrando che la generosità e l'attenzione per l'ambiente possono andare di pari passo”.