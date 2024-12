Il Natale dell'Anffas: "La solidarietà dei cinque sensi" Presentata l'iniziativa per la raccolta fondi benefica

Dal senso del gusto, al senso della solidarietà. E’ una “Cena di Natale” alla riscoperta dei cinque sensi, quella in programma mercoledì 11 dicembre al Lloyd's Baia a Vietri sul Mare, ideata con uno scopo nobile di grande solidarietà, quello di creare una stanza multisensoriale per promuovere il benessere della persona attraverso la stimolazione multisensoriale modulata (effetti visivi, uditivi, tattili, olfattivi, propriocettivi, vestibolari).

Sarà un vero e proprio evento, quello organizzato dalla Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa” in occasione del Natale, che permetterà di unire le persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo con tanti amici in un momento speciale, creando un’atmosfera di calore, generosità e divertimento.

Una cena di Natale finalizzata alla raccolta fondi per realizzare una “Stanza Multisensoriale”. Si tratta di una stanza progettata per il benessere della persona e costruita per offrire esperienza multisensoriali tramite l’utilizzo di luci soffuse, suoni armoniosi, profumi, fragranze delicate e giochi di colore che si intrecciano per dare vita a un’esperienza che accarezza e stimola i 5 sensi.

La Fondazione Anffas Salerno, che da 60 anni si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie, ha promosso quest’iniziativa per raccogliere fondi destinati alla creazione di una stanza multisensoriale, per garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ad un’oasi di benessere che porta ad una rigenerazione profonda, un totale rilassamento fisico e mentale, ridurre lo stress, per migliorare l’umore, la concentrazione, il comportamento, l’espressione delle emozioni e l’autostima delle persone con disabilità.

“La realizzazione di una stanza multisensoriale negli spazi della struttura della Fondazione ANFFAS Salerno, ha dichiarato il Presidente Salvatore Parisi, rappresenta per noi un importante tassello nel percorso dei servizi ed attività dedicati alle persone con disabilità”. La tradizionale “Cena di Natale”, che si terrà mercoledì 11 dicembre alle ore 20, rappresenta una speciale occasione di incontro, solidarietà e condivisione tra persone.

A riprova della sensibilità e generosità dei partner che hanno subito condiviso il progetto, la famiglia Marinelli del Lloyd’s Baia Hotel in Via Enrico de Marinis 2, Vietri sul Mare, main partner dell’evento con la Fondazione “Giuseppe Marinelli”, ha spalancato le porte della struttura ricettiva e della sala ristorante per lo svolgimento della serata. Ma altrettanta generosità hanno dimostrato i numerosi partner che hanno reso possibile la preparazione del menu e gli artisti che accompagneranno la cena, l’energica e solare amante della musica live Vanessa Caputo ed il cabarettista e attore Angelo Di Gennaro. Saranno presenti ospiti provenienti dal mondo imprenditoriale, culturale e istituzionale. Un evento che sarà raccontato anche da scatti d’autore di Christian Pecoraro Photographer.

Le donazioni saranno interamente destinate al progetto di realizzazione della stanza multisensoriale, che avrà un impatto positivo sul benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone che ne usufruiranno. Durante la cena, non mancherà un momento sorpresa dedicato agli ospiti grazie alla generosità di aziende, artisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

“In poche settimane la risposta alla partecipazione all’evento di beneficenza è stata incredibile. E’ il commento del Presidente della Fondazione Anffas Salerno Salvatore Parisi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, presso la sede della Fondazione Anffas di Salerno in via del Tonnazzo. La mia gratitudine va a quanti hanno reso possibile l’avvio di questo importante progetto, che porterà alla realizzazione di un angolo di benessere nel trattamento di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo”.

“Noi come Fondazione Giuseppe Marinelli tendiamo sempre la mano a progetti per favorire l’inclusione sociale, Siamo stati onorati di accogliere questa chiamata per un’iniziativa davvero lodevole e non potevamo che spalancare le porte del Lloyd’s Baia Hotel”. A affermarlo stamani nel corso dell’incontro con la stampa Maria Marinelli, in rappresentanza della Fondazione “Giuseppe Marinelli”.

“Un importante appuntamento quello dell'11 dicembre che va nella direzione della piena Inclusione sociale. Il coordinamento regionale Anffas Campania è come sempre a supporto della Fondazione Anffas Salerno, ente tra i più rappresentativi e storici della città di Salerno, poiché iniziative di tale portata servono a sensibilizzare la comunità tutta sui temi che riguardano le persone con disabilità e ad aumentare le reti e le partnership per creare i presupposti di una concreta inclusione sociale e una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. A dirlo Alessandro Parisi, Coordinatore regionale Anffas Campania.

Il contributo minimo è di 50€ a persona, destinato interamente alla nostra nuova "stanza multisensoriale" per persone con disabilità.