Salerno, lotta al degrado: multe per conferimenti di rifiuti errati Pugno di ferro in vista delle festività natalizie e dell'arrivo di tanti turisti in città

Nella tarda serata di ieri, giovedì 5 dicembre, si è svolta un’ulteriore operazione di controllo, che si va a sommare a quelle effettuate nei giorni scorsi e che ha interessato, in modo particolare, via Luigi Guercio. Diverse le verifiche di errati conferimenti e le sanzioni che la Polizia Municipale, al lavoro in collaborazione con gli operatori di Salerno Pulita, ha rilevato nei confronti di più amministratori di condominio e utenze commerciali. I controlli, effettuati a tutela del decoro urbano e di chi rispetta con puntualità e correttezza le regole della raccolta differenziata, sono resi possibili da uno sforzo del corpo di polizia municipale che garantisce la sua presenza con un impegno extra orario ordinario.

“Il nostro ringraziamento va a chi si impegna ogni giorno con noi a fare in modo che civiltà e il rispetto dell'ambiente siano la priorità - ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- un grazie va alla polizia municipale e ai cittadini e a tutti quelli che contribuiscono a garantire una città pulita e accogliente, soprattutto nel periodo in cui Salerno è sotto gli occhi di migliaia di visitatori che la scelgono per le loro vacanze festive”. A tal proposito, si ricorda che Salerno Pulita ha intensificando, con servizi aggiuntivi, la raccolta nelle aree più frequentate dai visitatori, per le utenze non domestiche.