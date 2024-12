Salerno, luci sul maxi-albero di Natale: bagno di folla per l'accensione Anche il governatore De Luca in piazza Portanova, emozione per tantissimi turisti

Con l'accensione del maxi-albero di Natale in piazza Portanova, entra nel vivo l'evento Luci d'Artista. In tanti questa sera hanno fatto tappa nel cuore della città di Salerno, salutando con il tradizionale "effetto wow" l'accensione dell'albero. A differenza di quanto accaduto per l'inaugurazione della kermesse - avvenuta la scorsa settimana - anche il presidente della Regione Campania (ente che finanzia la manifestazione), Vincenzo De Luca ha partecipato alla cerimonia, insieme al sindaco Vincenzo Napoli e all'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara.

Tra la folla anche tanti turisti, arrivati a Salerno per godere dello spettacolo delle luminarie e trascorrere all'ombra del castello d'Arechi il week-end dell'Immacolata. Quello che è appena iniziato, infatti, si preannuncia come un fine settimana particolarmente "caldo" per presenze turistiche in città.

A completare il programma delle inaugurazioni di Luci d'Artista anche l'accensione delle installazioni luminose in piazza Flavio Gioia, la celebre "Rotonda" che - da sempre - rappresenta insieme alla villa comunale una tappa imperdibile per turisti provenienti da ogni parte d'Italia. I due momenti inaugurali sono stati accompagnati da altrettanti spettacoli musicali previsti nel vasto cartellone di "Musica d'Artista": Coro e Quartetto d'Archi per un concerto gospel in Piazza Flavio Gioia e Coro di Voci Bianche del Teatro Verdi in Piazza Portanova.

Filippo Notari

Sara Botte