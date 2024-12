Intitolazione aula sindacale dell'ospedale Ruggi a Margaret Cittadino Riconoscimento alla storica sindacalista e infermiera della struttura

La RSU e le segreterie provinciali della FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSIND hanno deciso all’unanimità di intitolare l’aula sindacale presente all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno a Margaret Cittadino, storica sindacalista e infermiera della struttura. A darne notizia è il segretario della funzione pubblica della Cgil Antonio Capezzuto.

"Margaret Cittadino ha dedicato quarant’anni della sua vita alla lotta per le tutele e i diritti dei lavoratori della sanità, con particolare attenzione a quelli dell’Azienda Ospedaliera Universitaria salernitana. Questo riconoscimento vuole onorare il suo impegno sindacale, la sua persona e il ruolo sociale che ha svolto, sempre a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e in particolare dei più deboli.

Margaret è stata una figura di riferimento nel mondo sindacale e della sanità salernitana. Ha lavorato instancabilmente per garantire che ogni cittadino avesse accesso a cure di qualità, affrontando le difficoltà con coraggio e proponendo soluzioni concrete. La sua lunga militanza sindacale all’interno della Funzione Pubblica CGIL e nella CGIL confederale ha lasciato un’impronta indelebile.

L’intitolazione dell’aula sindacale a Margaret Cittadino rappresenta un tributo al suo instancabile lavoro e alla sua dedizione nel migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei suoi colleghi".