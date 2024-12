"Pesca Amica" di Coldiretti sbarca a Salerno nel giorno dell'Immacolata Appuntamento al mercato di Campagna Amica in via Lanzara

Una giornata dedicata alle delizie del mare al mercato di Campagna Amica di Salerno (via Lanzara), il modo migliore per trascorrere la giornata dell’Immacolata. Davvero ricco il programma dell’evento legato al progetto “Pesca Amica” di Coldiretti Pesca.

Un progetto che intende dare risalto ai prodotti locali di stagione per garantire sostegno ed innovazione alle imprese ed ai consorzi di pesca, attraverso una serie di attività e per enfatizzare la figura del pescatore quale sentinella del mare.

Si parte di mattina con il percorso gastronomico. Protagoniste saranno le alici e la Colatura di Alici di Cetara Dop che saranno oggetto di attenzione da parte dello chef Michelangelo Corrado. Il modo migliore per fare conoscere uno dei prodotti tipici del Golfo di Salerno.

Non mancano attività di formazione nella preparazione del pesce e laboratori speciali dedicati ai più piccoli. Parte integrante del progetto “Pesca Amica” è proprio il percorso di avvicinamento dei bambini alla degustazione del pesce. Per fargli apprezzare i prodotti del mare e conoscere tutte le proprietà benefiche del pesce.

Dalle 17 alle 18 è in programma un laboratorio che consentirà loro di imparare a riconoscere le varie tipologie, soprattutto quelle dei piccoli pelagici. Fra gioco e divertimento impareranno a conoscere ed apprezzare le specie che popolano il mare Tirreno.

Ad arricchire ulteriormente il percorso di “Pesca Amica” l’attività di formazione nella preparazione del pesce grazie all’aiuto degli esperti di Coldiretti Pesca che forniranno preziosi consigli per scoprire il modo migliore di portarlo a tavola;

Alle 19 appuntamento con il laboratorio di sfilettatura. Un altro dei grandi ostacoli che spesso divide le famiglie dall’acquisto del da preparare in casa.

La giornata si conclude con la cena che prevede anche abbinamenti del pesce con vino, olio e birra prodotti nel medesimo territorio, al fine di creare una forte promozione sinergica tra realtà aziendali autoctone con rilevanza a carattere nazionale.