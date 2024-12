Salerno, il mondo della mobilità a confronto sulle strategie future Il dibattito in programma alla Stazione Marittima sarà stimolato dal Cosat

“Move, mobility makes tomorrow": sarà questo il tema attorno al quale, lunedì 16 dicembre, alla Stazione Marittima di Salerno, il mondo del trasporto pubblico e privato, da Busitalia a Gesac, da Trenitalia a Eav e Air, dai più importanti tour operator del mercato crocieristico alle aziende appartenenti all’organizzazione Cosat, si confronterà sulle strategie e le prospettive del settore. A stimolare il dibattito il Cosat, tra le più importanti società consortili di imprese del trasporto del Sud Italia che, forte della ventennale e consolidata esperienza, coglierà l’occasione anche per presentare ufficialmente, a nome delle aziende che rappresenta, i suoi servizi e le sue proposte al mondo delle istituzioni e degli stakeholder. Move, il verbo scelto per intitolare il meeting, significa infatti, muovere e proviene dal latino movere, far avanzare.

Vent’anni dopo la costituzione, il Cosat ha dimostrato sul campo come la valorizzazione delle imprese di trasporto viaggiatori su strada passi tramite l'utilizzo della società consortile, che ha rappresentato una strategia efficace per migliorare la competitività e l'efficienza del settore. Le imprese decidono di collaborare unendo le forze per raggiungere gli obiettivi comuni, mantenendo la loro autonomia e diventando un tutt’uno anche nell’interlocuzione con il mondo istituzionale. Forte, dunque dei benefici principali conseguiti, il Cosat è pronto a tracciare nuovi percorsi nella mobilità, a “fare il domani”. “Siamo certi che questo convegno sarà un'occasione di stimolo e crescita per tutti - ha dichiarato il presidente di Cosat, Raffaele Vitolo - la società consortile si pone come agente di cambiamento, ispirando altri a "muoversi" verso nuove opportunità e orizzonti”. Si parlerà infatti di servizi di Trasporto Pubblico Locale, di servizi commerciali e della gestione dei Servizi Sostitutivi al ferroviario di tipo emergenziale, programmato e programmabile, core business della società consortile.