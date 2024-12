Buccino, Fonderie Pisano: no del Consiglio di Stato Accolto il ricorso del Comune

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Buccino sulle Fonderie Pisano e la volontà di trasferirsi nella zona industriale del paese dove si sarebbe dovuta realizzare un nuovo impianto.

“La questione è chiusa, in via definitiva. A Buccino le Fonderie Pisano non verranno, una notizia splendida frutto di un lavoro costante che ci soddisfa in maniera totale”, il commento sulla vicenda del sindaco Pasquale Freda.