Luci d'Artista, Pessolano: "Carenza di stalli per la sosta in zona movida" "Destinare gratuitamente ai residenti delle zone 1 e 2 e parte del parcheggio del Crescent"

“La chiusura di via Stanislao Lista nelle serate di sabato e domenica durante le Luci d’Artista evidenzia in modo netto una problematica che impatta notevolmente sulla qualità della vita dei residenti delle zone 1 e 2: la scarsità di parcheggi a loro riservati”. Così il consigliere comunale di Salerno e capogruppo di "Oltre", Donato Pessolano. “La strada - così come il tratto di Lungomare Trieste compreso tra la Villa Comunale e la Scuola Barra, destinato alla fermata temporanea dei bus turistici autorizzati per la salita e la discesa dei passeggeri - ha numerosi posti auto che usualmente sono destinati anche alla sosta libera e gratuita da parte dei residenti autorizzati in parte del centro storico alto, specie nella fascia che va da Via Benedetto Croce a via Madonna del Monte passando per via Andrea Sabatini e Piazza Matteo Luciani. Senza contare, poi, anche numerose famiglie che vivono nella zona movida, ovvero in via Roma e nelle arterie limitrofe che conducono al cuore del centro storico. In assenza di aree a loro dedicati, centinaia di nostri concittadini soffrono, nel fine settimana ancor più che nei giorni feriali dove già di norma si riscontrano criticità, della carenza di stalli per la sosta delle auto. Con tutto il rispetto per i tanti turisti e visitatori che affollano la nostra città - ai quali non si deve che il nostro ringraziamento e che, anzi, vanno accolti in modo migliore rispetto a quanto non si faccia oggigiorno - molti cittadini salernitani rischiano di essere notevolmente limitati nella loro legittima libertà di movimento, non potendo contare su posti a loro riservati”.

“Una proposta utile - conclude Pessolano - può essere quella di destinare gratuitamente ai residenti delle zone 1 e 2 una parte del parcheggio interrato di Piazza della Libertà, il cui potenziale, peraltro, non è sfruttato al massimo. Le tariffe per la sosta al suo interno, infatti, sono troppo elevate e poco appetibili non solo per i salernitani, ma anche per i visitatori che quotidianamente giungono dai centri limitrofi ed anche da fuori regione in occasione delle Luci d’Artista e, più in generale, nei giorni festivi e prefestivi durante l'intero arco dell'anno”.